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Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: дата и время, когда, где будет бой на UFC 308

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: дата и время, когда, где будет бой на UFC 308
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26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. В соглавном событии вечера выступят австралийский бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер и российский боец смешанных единоборств, обладающий гражданством Швеции, Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Начало поединка Уиттакера и Чимаева запланировано на 22:30 по московскому времени.

В настоящий момент Чимаев занимает 12-е место в рейтинге бойцов среднего веса промоушена Даны Уайта. В общей сложности на счету Хамзата 13 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом.

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