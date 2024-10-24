Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: дата и время, когда, где будет бой на UFC 308

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. В соглавном событии вечера выступят австралийский бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер и российский боец смешанных единоборств, обладающий гражданством Швеции, Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.

Начало поединка Уиттакера и Чимаева запланировано на 22:30 по московскому времени.

В настоящий момент Чимаев занимает 12-е место в рейтинге бойцов среднего веса промоушена Даны Уайта. В общей сложности на счету Хамзата 13 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом.