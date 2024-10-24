Видео: Майк Тайсон показал своё доминирование на тренировке перед боем с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе 58-летний легендарный американский боксёр-профессионал, являющийся одним из самых известных и узнаваемых боксёров в истории, Майк Тайсон показал очередные кадры подготовки в преддверии поединка со звёздным Джейком Полом.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты, но будет носить статус официального.

В общей сложности на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях. Пол за время карьеры в боксе принял участие в 11 поединках, в которых одержал 10 побед и потерпел одно поражение.