Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Майк Тайсон показал своё доминирование на тренировке перед боем с Джейком Полом

Видео: Майк Тайсон показал своё доминирование на тренировке перед боем с Джейком Полом
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе 58-летний легендарный американский боксёр-профессионал, являющийся одним из самых известных и узнаваемых боксёров в истории, Майк Тайсон показал очередные кадры подготовки в преддверии поединка со звёздным Джейком Полом.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты, но будет носить статус официального.

В общей сложности на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях. Пол за время карьеры в боксе принял участие в 11 поединках, в которых одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

Прочие бои 2024. Netflix and MVP
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон
Материалы по теме
Майк Тайсон — Джейк Пол: легенда против дерзкого блогера! За ветерана страшно. LIVE
Live
Майк Тайсон — Джейк Пол: легенда против дерзкого блогера! За ветерана страшно. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android