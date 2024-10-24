Илия Топурия — Макс Холлоуэй: дата и время, когда, где будет бой на UFC 308

В субботу, 26 октября, в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 308. В главном поединке вечера встретятся испано-грузский боец смешанного стиля, являющийся действующим чемпионом UFC в полулёгком весе, Илия Топурия и 32-летний бывший чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй.

Поединок между Топурией и Холлоуэем запланирован на 23:00 по московскому времени.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Холлоуэй нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).

В обновлённом рейтинге бойцов от 22 октября Макс Холлоуэй поднялся на три строчки и теперь занимает пятое место. Илия Топурия в десятку лучших не вошёл.