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«Ринат — устойчивый, полностью оправдывает прозвище — Гладиатор». Хамзин — о Фахретдинове

«Ринат — устойчивый, полностью оправдывает прозвище — Гладиатор». Хамзин — о Фахретдинове
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33-летний российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Ильяс Хамзин высказался о соотечественнике Ринате Фахретдинове, выступающем в UFC.

«Ринат – устойчивый. Всё будет нормально. Он полностью оправдывает своё прозвище – Гладиатор. Сбалансированный, обученный, сильный. Соперник у него чуть деревянный. Но может и ударить, и побороться. Думаю, что для Рината это решаемая задача. Он готовился на более серьёзного соперника. Задача стала чуть полегче. Думаю, он хорошо с ней справится», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На ближайшем турнире UC 308 Фахретдинов встретится с Карлосом Леал Мирандой.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда
26 октября 2024, суббота. 17:50 МСК
Ринат Фахретдинов
Не началось
Карлос Леал Миранда
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