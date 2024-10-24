«Ринат — устойчивый, полностью оправдывает прозвище — Гладиатор». Хамзин — о Фахретдинове

33-летний российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Ильяс Хамзин высказался о соотечественнике Ринате Фахретдинове, выступающем в UFC.

«Ринат – устойчивый. Всё будет нормально. Он полностью оправдывает своё прозвище – Гладиатор. Сбалансированный, обученный, сильный. Соперник у него чуть деревянный. Но может и ударить, и побороться. Думаю, что для Рината это решаемая задача. Он готовился на более серьёзного соперника. Задача стала чуть полегче. Думаю, он хорошо с ней справится», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На ближайшем турнире UC 308 Фахретдинов встретится с Карлосом Леал Мирандой.