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Холлоуэй заявил, что Топурия не заслужил увидеть винтажного Макса, идущего в размен

Холлоуэй заявил, что Топурия не заслужил увидеть винтажного Макса, идущего в размен
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32-летний американский бывший чемпион UFC в полулёгком весе и обладатель титула BMF (худший подонок) в UFC Макс Холлоуэй заявил, что действующий чемпион в полулёгком весе Илия Топурия не заслужил увидеть винтажную форму Макса, который идёт в размен, устраивая перестрелку из ударов.

«Я не думаю, что он этого заслуживает. Вы должны это заслужить, и я не думаю, что Топурия заслужил это право», — приводит слова Холлоуэя издание MMAJunkie.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

Поединок между Топурией и Холлоуэем состоится 26 октября в Абу-Даби. Бойцы выступят в главном бою вечера. Его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

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