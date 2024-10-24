Холлоуэй заявил, что Топурия не заслужил увидеть винтажного Макса, идущего в размен

32-летний американский бывший чемпион UFC в полулёгком весе и обладатель титула BMF (худший подонок) в UFC Макс Холлоуэй заявил, что действующий чемпион в полулёгком весе Илия Топурия не заслужил увидеть винтажную форму Макса, который идёт в размен, устраивая перестрелку из ударов.

«Я не думаю, что он этого заслуживает. Вы должны это заслужить, и я не думаю, что Топурия заслужил это право», — приводит слова Холлоуэя издание MMAJunkie.

Поединок между Топурией и Холлоуэем состоится 26 октября в Абу-Даби. Бойцы выступят в главном бою вечера. Его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.