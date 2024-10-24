«Слишком близко принимаем к сердцу». Хамзин — о поединке Буллета и Петросяна

Российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Ильяс Хамзин высказался про поединок двух соотечественников Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, и Армена Петросяна.

«Для меня этот бой – удивление. Но американцы бьются с американцами, бразильцы с бразильцами. Мы просто по-другому на этом смотрим. Принимаем близко к сердцу. Наши парни едут проверять свои силы с другими бойцами. Но вообще это очень интересный бой. Финал чемпионата России по тайскому боксу. Отдам предпочтение Шаре. Думаю, он заберёт победу решением», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой состоится в субботу, 26 октября, в Абу-Даби в рамках UFC 308.