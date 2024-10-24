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«Слишком близко принимаем к сердцу». Хамзин — о поединке Буллета и Петросяна

«Слишком близко принимаем к сердцу». Хамзин — о поединке Буллета и Петросяна
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Российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Ильяс Хамзин высказался про поединок двух соотечественников Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, и Армена Петросяна.

«Для меня этот бой – удивление. Но американцы бьются с американцами, бразильцы с бразильцами. Мы просто по-другому на этом смотрим. Принимаем близко к сердцу. Наши парни едут проверять свои силы с другими бойцами. Но вообще это очень интересный бой. Финал чемпионата России по тайскому боксу. Отдам предпочтение Шаре. Думаю, он заберёт победу решением», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Бой состоится в субботу, 26 октября, в Абу-Даби в рамках UFC 308.

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