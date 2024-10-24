«Я тот, кто рискует всем». Топурия раскритиковал Холлоуэя

Испано-грузинский боец и чемпион в полулёгком весе UFC Илия Топурия критически отозвался о своём сопернике на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби, Максе Холлоуэе.

«Он уже убегает. Если Макс пойдёт в размен со мной, то я его нокаутирую. Хотя судя по тому, что он несёт, Холлоуэй уже нокаутирован. Если бы я был бойцом другого типа, таким как Яир Родригес или Брайан Ортега, то мог бы подумать: «Конечно, я брошу его в партер на несколько секунд. В этом нет ничего страшного».

Макс говорит, что подвергается большому риску, но какому? Единственное, что делает его актуальным на слуху для фанатов, — это титул BMF, которым он даже не рискует в бою со мной. Это я тот, кто рискует всем. Я тот, кто ставит на кон этот пояс. Для меня ставки высоки. И даже тогда Холлоуэй не хочет биться со мной. Почему? Спросите его.

Макс знает, что я намного лучше его, и теперь ему приходится прибегать к другим вещам, как тогда, когда Конор [Макгрегор] говорил, что я не испанец. Потому что у меня нет недостатков как у бойца, и я намного лучше их, они на это идут. Но посмотрим в субботу, он появится, и я заткну ему рот», — приводит слова Топурии издание MMAJunkie.