Хамзин дал прогноз на поединок Анкалаева и Ракича

Российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Ильяс Хамзин высказался про поединок своего соотечественника Магомеда Анкалаева и австрийского полутяжеловеса сербского происхождения Александара Ракича.

«На бумаге Магомед фаворит, победитель. Но это MMA. Любой удар может попасть. Если так взять, то Анкалаев более обученный, сбалансированный. А Ракич – чистый ударник. Если он не попадёт, то будет досрочка от Магомеда», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Александаром Ракичем запланирован на 21:30 по московскому времени.