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Хамзин дал прогноз на поединок Анкалаева и Ракича

Хамзин дал прогноз на поединок Анкалаева и Ракича
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Российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Ильяс Хамзин высказался про поединок своего соотечественника Магомеда Анкалаева и австрийского полутяжеловеса сербского происхождения Александара Ракича.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

«На бумаге Магомед фаворит, победитель. Но это MMA. Любой удар может попасть. Если так взять, то Анкалаев более обученный, сбалансированный. А Ракич – чистый ударник. Если он не попадёт, то будет досрочка от Магомеда», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Александаром Ракичем запланирован на 21:30 по московскому времени.

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