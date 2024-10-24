«Такой проверки у Хамзата ещё не было». Прогноз Хамзина на бой Уиттакера и Чимаева

Российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Ильяс Хамзин поделился своим прогнозом на поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера на турнире UFC 308 в Абу-Даби, который состоится 26 октября.

«Настоящий топовый средний вес. Такой проверки у Хамзата ещё не было. Уиттакер дрался с монстрами. Был в пятираундовых боях, побывал везде. Чимаев работал с тренером по боксу. Думаю, он что-то дал ему. Думаю, будет интересно. Исход будет непредсказуем. Уиттакер мотивирован, заряжен. И быстро выиграл у Алискерова, более уверен.

Сильно ли скажется на Хамзате пятираундовый формат боя? Чимаев парень с характером, воин. На калитку он не посмотрит. Я его видел на тренировках, в бою. Пока его не вырубят или не удосрочат, будет драться. Но с «бензобаком» у него – не полный порядок. Посмотрим, как скажется подготовка в горах. Если дело дойдёт до чемпионских раундов, Чимаеву будет тяжело», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.