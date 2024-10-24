«Судьи могут отдохнуть — вырублю свет в первом раунде». Топурия — о бое с Холлоуэем

Испано-грузский чемпион в полулёгком весе UFC Илия Топурия высказался в преддверии поединка с Максом Холлоуэем на турнире UFC 308 26 октября в Абу-Даби.

«Ни Порье, ни Макгрегор не обладают той мощью, которой обладаю я. То же самое было перед моим боем с Волкановски, многие были недовольны мной, передавали мне негативную энергию – но я вышел и победил. То же самое будет и сейчас. Я с самого начала пойду вперёд и вырублю Макса, он почувствует мою мощь.

Макс говорит, что он чемпион BMF, я так не считаю. Изначально этот пояс был у Хорхе, он ушёл, и этот пояс должен был принадлежать именно Масвидалю. Никаких вариантов. Я просто вырублю свет Холлоуэю в первом раунде. Это будет довольно легко. Мне всё равно, что он будет делать. Так что те, кто судит наш поединок, могут отдохнуть – я не доведу дело до судейского решения», — сказал Топурия на пресс-конференции.