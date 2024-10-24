Грозин рассказал, почему Чимаев может проиграть Уиттакеру

Победитель Гран-при «Наше Дело» Александр Грозин высказался о предстоящем противостоянии австралийца Роберта Уиттакера и выступающего за ОАЭ Хамзата Чимаева.

«В бою Уиттакера и Хамзаева итог непонятен. Если бы это противостояние было пару лет назад, я бы на 100% сказал, чтобы победит Хамзат. Теперь ввиду обстоятельств, травм, психологического настроя — всё меняется. И сейчас даю 50 на 50. Хотя всё равно небольшим фаворитом вижу Чимаева. Хамзат очень силён физически, и он будет драться, можно сказать, у себя дома», — сказал Грозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поединок Уиттакера и Чимаева пройдёт 26 октября на турнире UFC 308.