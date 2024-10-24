Анкалаев — о поединке с Ракичем: мне нужно переехать его

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев во время официальной пресс-конференции турнира UFC 308 высказался по поводу своего поединка с австрийским бойцом Александаром Ракичем.

«Не нужно беспокоиться о том, что Ракич сумеет удивить меня лоу-киками. Мы провели отличную работу в этом направлении, так что всё будет хорошо. Не переживаю по этому поводу. Ракич — хороший боец, но я здесь, чтобы побеждать. В эту субботу я покажу зрелищный и яркий бой. Мне нужна победа. Ракич встал на пути к титулу – нужно переехать его», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Поединок Анкалаева и Ракича должен начаться в 21:30 мск.