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Макс Холлоуэй: было бы честью подраться с Исламом Махачевым. Нужно вершить великие дела

Макс Холлоуэй: было бы честью подраться с Исламом Махачевым. Нужно вершить великие дела
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Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй рассказал, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC россиянином Исламом Махачевым.

«Нужно вершить великие дела. У меня был запланирован бой с Хабибом некоторое время назад, а Ислам — это Хабиб версии 2.0. Так что хочу попробовать всё. Было бы честью сразиться с ним, поскольку я пытаюсь вписать своё имя в учебники истории. Но для начала нужно подраться с Топурией. Если бы у меня был выбор, почему бы и нет?!» — приводит слова Холлоуэя портал BJ Penn.

Напомним, следующий поединок Макс проведёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Его соперником станет чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия.

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