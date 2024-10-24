Президент UFC Дана Уайт высказался о возвращении промоушена в Россию

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби, ответил на вопрос о возможном возвращении промоушена в Россию.

«Мы вернёмся в Россию, да. Но пока не знаю, когда это произойдёт», — сказал Уайт.

Последний раз UFC приезжала в Россию в 2019 году. Тогда был проведён турнир UFC Fight Night 163 или UFC on ESPN+ 21. Он состоялся 9 ноября 2019 года в спорткомплексе «ЦСКА Арена» в Москве, Россия.

Турнир UFC 308, в главном бою которого испано-грузинский чемпион в полулёгком весе Илия Топурия будет защищать свой титул против американца Макса Холлоуэя, пройдёт в Дубае.