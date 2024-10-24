Дана Уайт: турнир UFC в Испании состоится в 2025 году. Это точно

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что североамериканская лига проведёт в будущем турнир в Испании.

«Мы приедем в 2025 году в Испанию, это точно. Пока нет подходящей арены, но, как только мы найдём её, проведём турнир UFC в Испании», — сказал Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 308.

Напомним, предстоящий турнир UFC 308 состоится 26 октября и начнётся в 17:00 по московскому времени. В главном поединке ивента состоится противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.