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Участники главного карда турнира UFC 308 провели битвы взглядов

Участники главного карда турнира UFC 308 провели битвы взглядов
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Участники главного карда турнира UFC 308 провели битвы взглядов после официальной пресс-конференции.

Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян;
Дэн Иге — Лерон Мёрфи.

Напомним, предстоящий турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и начнётся в 17:00 по московскому времени. В главном поединке ивента состоится противостояние между действующим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

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