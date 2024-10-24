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Шара Буллет: хочу установить рекорд UFC по самым частым выступлениям в лиге

Шара Буллет: хочу установить рекорд UFC по самым частым выступлениям в лиге
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Известный российский боец, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, что хочет установить рекорд UFC по показателю самых частых выступлений в промоушене.

«Буду очень просить ещё один бой в этом году. Всё будет зависеть от того, как я выступлю в субботу, соперник у меня серьёзный. Но я хочу выступать как можно чаще, хочу установить рекорд UFC по самым частым выступлениям в лиге», — сказал Шарабутдин на пресс-конференции.

Напомним, следующий бой Шарабутдин проведёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет армянский боец Армен Петросян.

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