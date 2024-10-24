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Александар Ракич: хочу забрать у Анкалаева шанс подраться с Перейрой

Александар Ракич: хочу забрать у Анкалаева шанс подраться с Перейрой
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Топовый австрийский боец UFC сербского происхождения Александар Ракич заявил о желании победить российского бойца UFC Магомеда Анкалаева и разделить октагон с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Хочу забрать у Анкалаева шанс подраться с Перейрой. Понятно, что Анкалаев – один из самых разносторонних бойцов дивизиона, но я готов показать себя с лучшей стороны», — сказал Александар на пресс-конференции.

Напомним, поединок между Анкалаевым и Ракичем пройдёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

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