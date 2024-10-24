Александар Ракич: хочу забрать у Анкалаева шанс подраться с Перейрой

Топовый австрийский боец UFC сербского происхождения Александар Ракич заявил о желании победить российского бойца UFC Магомеда Анкалаева и разделить октагон с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Хочу забрать у Анкалаева шанс подраться с Перейрой. Понятно, что Анкалаев – один из самых разносторонних бойцов дивизиона, но я готов показать себя с лучшей стороны», — сказал Александар на пресс-конференции.

Напомним, поединок между Анкалаевым и Ракичем пройдёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).