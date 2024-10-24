Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Таджикский боец попросил у Даны Уайта контракт на пресс-конференции UFC 308 и получил его

Таджикский боец попросил у Даны Уайта контракт на пресс-конференции UFC 308 и получил его
Комментарии

Непобеждённый таджикский боец Доробшох Наботов пришёл на пресс-конференцию, которая была посвящена турниру UFC 308, и попросил у президента UFC Даны Уайта контракт с лигой.

Уайт позвал его на сцену, после чего отвёл его к матчмейкерам. Позднее стало известно, что Доробшох получил контракт, но на выступление на шоу DWCS (Претендентская серия Даны Уайта).

Наботову 25 лет. Согласно порталу Tapology, его рекорд в смешанных единоборствах составляет восемь побед, из которых четыре он одержал досрочно. Доробшох выступает в лёгком весе. Он дрался в таких промоушенах, как АСА Young Eagles, Ural FC, AMC Fight Nights.

Материалы по теме
UFC 308: Анкалаев рвётся к титулу, Чимаева ждёт самый сложный соперник! LIVE
Live
UFC 308: Анкалаев рвётся к титулу, Чимаева ждёт самый сложный соперник! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android