Таджикский боец попросил у Даны Уайта контракт на пресс-конференции UFC 308 и получил его

Непобеждённый таджикский боец Доробшох Наботов пришёл на пресс-конференцию, которая была посвящена турниру UFC 308, и попросил у президента UFC Даны Уайта контракт с лигой.

Уайт позвал его на сцену, после чего отвёл его к матчмейкерам. Позднее стало известно, что Доробшох получил контракт, но на выступление на шоу DWCS (Претендентская серия Даны Уайта).

Наботову 25 лет. Согласно порталу Tapology, его рекорд в смешанных единоборствах составляет восемь побед, из которых четыре он одержал досрочно. Доробшох выступает в лёгком весе. Он дрался в таких промоушенах, как АСА Young Eagles, Ural FC, AMC Fight Nights.