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Шара Буллет: Армен однозначно будет со мной бороться. Вопрос, когда он будет это делать

Шара Буллет: Армен однозначно будет со мной бороться. Вопрос, когда он будет это делать
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Известный и непобеждённый российский боец, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, считает, что его соперник армянин Армен Петросян прибегнет к борьбе в поединке с ним.

«Однозначно он будет со мной бороться. Вопрос, когда он будет это делать. В начале или когда запахнет жареным», — сказал Шарабутдин на пресс-конференции.

Напомним, противостояние между Шарабутдином и Арменом состоится на турнире UFC 308, который пройдёт 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

В своём профессиональном рекорде Шара имеет 14 побед, из которых 11 он одержал досрочно.

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