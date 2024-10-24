Анкалаев: Ракич всесторонне развит, в отличие от Перейры. У Алекса есть лишь стойка

Топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев считает поединок с австрийцем Александаром Ракичем более сложным, чем с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Не то чтобы Ракич был таким уж крутым, но факт в том, что он всесторонне развит. У него есть и ударная техника, и навыки в борьбе. А у Алекса Перейры есть лишь ударная техника. Мы знаем, как он дерётся. Нам никогда не приходилось видеть то, как он борется», — приводит слова Анкалаева портал Cageside.

Напомним, поединок между Анкалаевым и Ракичем пройдёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).