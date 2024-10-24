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Артур Бетербиев рассказал о своём отношении к Александру Усику

Артур Бетербиев рассказал о своём отношении к Александру Усику
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал, как он относится к известному украинскому боксёру Александру Усику.

«У меня мнение о нём [есть] только в плане спортивной составляющей. Как личность я его хорошо не знаю. Не общаюсь с ним. Но в плане спорта — только уважение, респект. Он хорошего результата добился в нашем спорте. Больше ничего не могу сказать. Честно, не люблю разговоры про Усика. Все начинают думать, что я ему завидую (смеётся). А зачем мне ему завидовать? Я понимаю, если бы я ничего не выиграл в карьере и сидел обиженный где-то и завидовал. Таких вещей нет. Обсуждаю только спорт», — приводит слова Артура портал «Матч ТВ».

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