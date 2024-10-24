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Дональд Трамп дал оценку Хамзату Чимаеву

Дональд Трамп дал оценку Хамзату Чимаеву
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Бывший президент США Дональд Трамп дал оценку топовому и непобеждённому чеченскому бойцу UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), Хамзату Чимаеву.

«Потрясающий боец», — написал Трамп на своей странице в социальных сетях.

Напомним, следующий поединок Чимаев проведёт против бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем дивизионе австралийца Роберта Уиттакера. Их бой станет соглавным на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Начало ивента запланировано на 17:00 по московскому времени.

В своём профессиональном рекорде Хамзат имеет 13 побед.

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