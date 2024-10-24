Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев обозначил условие, при котором согласится на бой с Александром Усиком

Артур Бетербиев обозначил условие, при котором согласится на бой с Александром Усиком
Комментарии

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев обозначил условие, при котором он согласится на поединок с известным украинским боксёром Александром Усиком.

"[Поединок с Усиком] Реален. Если он спустится в первый тяжёлый вес, а я поднимусь. Тогда этот бой можно сделать. Мне был бы интересен этот бой", — приводит слова Артура портал «Мачт ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чеченский боксёр разделил ринг с непобеждённым на тот момент соотечественником Дмитрием Биволом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

Материалы по теме
Артур Бетербиев рассказал о своём отношении к Александру Усику
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android