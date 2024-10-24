У жены Фьюри произошёл выкидыш за день до боя Тайсона с Александром Усиком

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что у его жены Пэрис случился выкидыш за день до боя с известным украинским боксёром Александром Усиком.

«Не хочу оправдываться, но Пэрис [на момент моего боя с Усиком] была на шестом месяце беременности. Это был не просто выкидыш, она родила мёртвого ребёнка самостоятельно, пока я находился в другой стране. Проходить через такое в одиночку плохо.

Когда Пэрис сказала, что не сможет приехать [на бой], я понял, что произошло что-то неладное. Она сказала, что у неё высокое кровяное давление.

Турки предложил нам частный самолёт и врача, но Пэрис отказалась и заявила, что не приедет. Так что я знал. Она никогда не говорила мне, но я знал об этом. Когда я вернулся, то убедился в своей правоте. Но она держала это в себе», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.