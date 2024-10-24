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Василий «Пельмень» Камоцкий не смог стать чемпионом лиги Power Slap

Василий «Пельмень» Камоцкий не смог стать чемпионом лиги Power Slap
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Россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий не стал чемпионом лиги Power Slap. Его поединок с действующим обладателем титула лиги американцем Лайном Вернсом завершился ничьей решением большинства судей (49-46, 47-47, 47-47).

Отметим, что бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг не согласился с решением и отдал победу Камоцкому со счётом 48-46.

Сам Василий также прокомментировал результат поединка:

«Фигня это всё», — сказал Пельмень после боя.

Россиянин стал известен благодаря проекту «Каменные лица» отечественного блогера Амирана Сардарова в 2019 году. В июне Камоцкий дебютировал в организации Даны Уайта на турнире Power Slap 8 против поляка Камила Марусаща по прозвищу Полярный медведь и нокаутировал его первым ударом.

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