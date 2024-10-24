Хамзат Чимаев: буду честен — Алекс Перейра может меня нокаутировать

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев высказался насчёт потенциального поединка с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Конечно, я всегда был открыт для этого [боя с Алексом Перейрой]. Так что знаю, что стилистически этот поединок для меня намного проще, чем для других парней. Но в ударной технике — буду честен. Этот парень может меня нокаутировать. Этот парень хороший ударник. Один из лучших, у него один из самых сильных ударов [среди бойцов]», — приводит слова Чимаева портал Low Kick MMA.