Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт обозначил условие, при котором даст Махачеву шанс подраться за пояс в весе до 77 кг

Уайт обозначил условие, при котором даст Махачеву шанс подраться за пояс в весе до 77 кг
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт обозначил условие, при котором даст действующему чемпиону UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву шанс подраться за титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

— Дадите ли вы шанс Исламу Махачеву подраться за чемпионский титул в полусреднем весе, если он победит в следующем поединке?
— Безусловно, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира Power Slap.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке. Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде.

Материалы по теме
«Может доиграться». Топурия стал главным интернет-бойцом UFC и злит Махачева
«Может доиграться». Топурия стал главным интернет-бойцом UFC и злит Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android