Уайт обозначил условие, при котором даст Махачеву шанс подраться за пояс в весе до 77 кг

Президент UFC Дана Уайт обозначил условие, при котором даст действующему чемпиону UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву шанс подраться за титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

— Дадите ли вы шанс Исламу Махачеву подраться за чемпионский титул в полусреднем весе, если он победит в следующем поединке?

— Безусловно, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира Power Slap.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке. Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде.