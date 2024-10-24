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Шара Буллет назвал экс-чемпиона UFC, который стал для него источником мотивации

Шара Буллет назвал экс-чемпиона UFC, который стал для него источником мотивации
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Известный и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный, как Шара Буллет, назвал экс-чемпиона UFC, который стал для него источником мотивации.

«Майкл Биспинг мотивирует меня, поскольку он уже прошёл всё это. Майкл проложил путь и показал мне пример, поэтому гораздо легче следовать уже по проложенной дороге, нежели блуждать в темноте. Думаю, он мотивирует меня и многих людей, говоря, что всё возможно», — приводит слова Магомедова портал Bloody Elbow.

Напомним, следующий бой Шарабутдин проведёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет армянский боец Армен Петросян.

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