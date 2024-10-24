Магомед Анкалаев поборолся с Даниэлем Кормье в отеле

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев поборолся с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях американцем Даниэлем Кормье в отеле.

Напомним, следующий поединок Магомед Анкалаев проведёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Его соперником будет австрийский боец UFC сербского происхождения Александар Ракич.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году. А в марте 2018 года он провёл первый поединок в североамериканской лиге.