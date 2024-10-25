Адесанья назвал раунд, в котором завершится бой между Уиттакером и Чимаевым

Известный нигерийский боец UFC Исраэль Адесанья дал прогноз на поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером и непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Роб — парень, с которым не стоит связываться. Посмотрите его последний бой. Надеюсь, люди вспомнят, кто он сейчас. Уиттакер сделает это снова [победит нокаутом, как в бою с Икрамом Алискеровым], определённо не так рано. Роб поймает Хамзата позже. Но он должен выдержать натиск и бурю, ему необходимо выжить, пока Чимаев не устанет. Я собираюсь отдать предпочтение Робу, он победит финишем в поздних раундах. Думаю, что в четвёртом раунде», — приводит слова Адесаньи портал BJ Penn.