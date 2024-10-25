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Дана Уайт высказался о следующем сопернике для победителя боя Джонс – Миочич

Дана Уайт высказался о следующем сопернике для победителя боя Джонс – Миочич
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Президент UFC Дана Уайт высказался о предстоящем поединке американцев Джона Джонса и Стипе Миочича и оценил вероятность, что победитель этого поединка в будущем встретится с британцем Томом Аспиналлом.

«Думаю, фанаты мечтают о бое Джона Джонса и Тома Аспиналла. Мне кажется, это тот поединок, о котором они мечтают. Если принять во внимание настрой Стипе Миочича и Джонса, то не важно, кто выйдет победителем, любой их них сразятся с Аспиналлом. Будет ли это Стипе или Джонс, но они должны предоставить Аспиналлу такую же возможность, какая была у них», — приводит слова Уайта MMA Mania со ссылкой на его выступление на пресс-конференции Power Slap.

Джонс и Миочич сразятся на турнире UFC 309 в ночь на 17 ноября мск.

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