Глава Hardcore Сульянов подписал контракт на схватку по грэпплингу с Бадаевым

Руководитель бойцовского промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов сообщил о подписании контракта на схватку по правилам грэпплинга c вице-президентом АСА Асланбеком Бадаевым.
«Контракт подписан. Дело будет сделано. Ничего личного, это просто бизнес», – написал Сульянов в соцсетях.
Он добавил, что его гонорар за бой составит 30 млн рублей.
В феврале 2024 года стало известно, что президент Hardcore FC Анатолий Сульянов и вице-президент ACA Асланбек Бадаев проведут схватку по грэпплингу, вырученные средства от которой Сульянов пообещал отправить на благотворительность.
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