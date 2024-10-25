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Илия Топурия и Макс Холлоуэй прошли процедуру взвешивания перед боем на UFC 308

Илия Топурия и Макс Холлоуэй прошли процедуру взвешивания перед боем на UFC 308
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В ночь с 24 на 25 мск в Абу-Даби состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира UFC 308, главным событием которого станет бой действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии и бывшего чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

По результатам процедуры вес Топурии составил 65,77 кг (145 фунтов). Столько же показали весы и при взвешивании Холлоуэя.

Поединок между Топурией и Холлоуэем ориентировочно намечен на 23:00 мск.

В своём предыдущем бою на UFC 300 в апреле 2024 года Холлоуэй нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).

Видео: Илия Топурия отреагировал на слова Макгрегора, что он не испанец:

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