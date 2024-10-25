Анкалаев оказался почти на 1 кг легче перед боем с Ракичем на UFC 308

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев и представитель Австрии Александар Ракич приняли участие в официальной церемонии взвешивания перед очным поединком на турнире UFC 308. Бойцы выступают в полутяжёлом дивизионе. Спортивное мероприятие состоится в субботу, 26 октября. Процедура взвешивания проходит сегодня, 25 октября. Анкалаев показал на весах 92,53 кг, вес Ракича составил 93,44 кг.

В настоящий момент Анкалаев занимает второе место в рейтинге бойцов полутяжёлой весовой категории и считается одним из главных претендентов на титульный поединок. Ракич сейчас располагается на пятой позиции.

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