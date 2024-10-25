Чимаев немного перевесил Уиттакера перед их боем на UFC 308

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев прошёл процедуру взвешивания перед поединком с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308. Спортсмены выступают в среднем дивизионе. Вес Чимаева составил 84,36 кг, Уиттакер показал на весах 84,14 кг.

Напомним, UFC 308 состоится в субботу, 26 октября. Спортивное мероприятие пройдёт в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Поединок между Чимаевым и Уиттакером будет соглавным событием на турнире.

В общей сложности на счету Чимаева 13 побед в 13 поединках. В активе Уиттакера 26 побед при семи поражениях.

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