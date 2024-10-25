Уайт — о заявлении основателя PFL: он звучит как Камала Харрис

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал слова основателя PFL Дона Дэвиса про то, что их турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants превзошёл по некоторым показателям турниры UFC. На пресс-конференцию Уайт пришёл со специальной распечаткой, ожидая вопрос на эту тему.

«Прежде всего, в PFL должны держать UFC подальше от своих ртов. Они не могут справиться даже с Power Slap [Лига пощёчин]. Power Slap уничтожает PFL. Странно, что вы задаёте такие вопросы, потому что у меня здесь случайно есть какие-то бумаги. Я могу продолжать здесь разговор целый чёртов месяц.

Тогда, если вы хотите узнать, что он сказал о UFC, у меня есть подробный список. Но позвольте мне начать с этого: UFC Vegas 84 на Apex победил их. Итак, послушайте, я понимаю его и мне нравится то, что он сказал. Он звучит как Камала (Харрис; Уайт является её противником. — Прим. «Чемпионата»). Он много говорит, но это просто пустые звуки. Мне не хотелось бы быть одним из инвесторов этих ребят. «Я не смотрю ММА. Я проработал семь лет и ни разу не брал отпуск». Наверное, тебе стоит взять отпуск. Ты с ума сошёл, чувак.

Дэвиса даже нет близко в рейтингах Power Slap. По доходам он не опережает Power Slap. Он не превосходит Power Slap по продажам билетов. Он не превосходит Power Slap по количеству спонсоров. Он ни в чём не превосходит Power Slap, не говоря уже о UFC», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.