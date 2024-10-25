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Шара Буллет оказался легче Армена Петросяна перед поединком на UFC 308

Шара Буллет оказался легче Армена Петросяна перед поединком на UFC 308
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Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, принял участие в официальной церемонии взвешивания перед поединком на UFC 308. Вес российского спортсмена составил 83,91 кг. Его соперник, представитель Армении Армен Петросян, оказался немного тяжелее. Он показал на весах 84,37 кг.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Напомним, турнир UFC 308 состоится в субботу, 26 октября. Спортивное мероприятие пройдёт в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

В общей сложности Шара Буллет на данный момент принял участие в 14 поединках в смешанных единоборствах и во всех них одержал победы. В активе Петросяна в ММА девять побед при трёх поражениях.

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