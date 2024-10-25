Все результаты взвешивания участников турнира UFC 308

26 октября в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 308. В преддверии спортивного мероприятия прошла официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми итогами взвешивания.

Главный кард:

Илия Топурия (65,77 кг) — Макс Холлоуэй (65,77 кг);

Роберт Уиттакер (84,14 кг) — Хамзат Чимаев (84,36 кг);

Магомед Анкалаев (92,75 кг) — Александар Ракич (93,44 кг);

Лерон Мёрфи (65,99 кг) — Дэн Иге (66,22 кг);

Шарабутдин Магомедов (83,91 кг) — Армен Петросян (84,36 кг);

Прелимы:

Ибо Аслан (92,98 кг)— Раффаэль Серкейра (92,07 кг);

Джефф Нил (77,56 кг) — Рафаэль дос Аньос (77,56 кг);

Матеуш Ребецки (72,57 кг) — Мыктыбек Оролбай (72,17 кг);

Абусупьян Магомедов (83,91 кг) — Брунно Ферейра (84,14 кг);

Кеннеди Нзечукву (109,31 кг) — Крис Барнетт (119,78 кг);

Фарид Башарат (62,16 кг) — Виктор Уго (65,99 кг);

Исмаил Наурдиев (83,91 кг) — Бруно Силва (84,36 кг);

Ринат Фахретдинов (77,56 кг) — Карлос Леал Миранда (76,88 кг).

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