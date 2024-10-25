Все результаты взвешивания участников турнира UFC 308

26 октября в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 308. В преддверии спортивного мероприятия прошла официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми итогами взвешивания.
Главный кард:
Илия Топурия (65,77 кг) — Макс Холлоуэй (65,77 кг);
Роберт Уиттакер (84,14 кг) — Хамзат Чимаев (84,36 кг);
Магомед Анкалаев (92,75 кг) — Александар Ракич (93,44 кг);
Лерон Мёрфи (65,99 кг) — Дэн Иге (66,22 кг);
Шарабутдин Магомедов (83,91 кг) — Армен Петросян (84,36 кг);
Прелимы:
Ибо Аслан (92,98 кг)— Раффаэль Серкейра (92,07 кг);
Джефф Нил (77,56 кг) — Рафаэль дос Аньос (77,56 кг);
Матеуш Ребецки (72,57 кг) — Мыктыбек Оролбай (72,17 кг);
Абусупьян Магомедов (83,91 кг) — Брунно Ферейра (84,14 кг);
Кеннеди Нзечукву (109,31 кг) — Крис Барнетт (119,78 кг);
Фарид Башарат (62,16 кг) — Виктор Уго (65,99 кг);
Исмаил Наурдиев (83,91 кг) — Бруно Силва (84,36 кг);
Ринат Фахретдинов (77,56 кг) — Карлос Леал Миранда (76,88 кг).