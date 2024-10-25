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Хабиб — о последнем бое в карьере: а время летит

Хабиб — о последнем бое в карьере: а время летит
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где вспомнил о своём последнем поединке в карьере.

«А время летит, я смотрю», — написал Нурмагомедов, прикрепив к сообщению фото со своего последнего боя.

Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах после поединка с американцем Джастином Гэтжи. Он проходил в ночь с 24 на 25 октября мск на турнире UFC 254. Россиянин победил, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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