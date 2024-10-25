Царукян встретился с Двалишвили и Волкановски

Известный российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян встретился с представителем Грузии чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и австралийцем Александром Волкановски, занимающим первую строчку в полулёгком дивизионе UFC.

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Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 300 в апреле 2024 года, Царукян встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Поединок продолжался все три раунда и завершился раздельным решением судей в пользу Армана. В смешанных единоборствах на счету россиянина с армянскими корнями 25 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.

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