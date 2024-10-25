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Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть трансляцию

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть трансляцию
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Уже завтра, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт номерной турнир UFC 308, участие в котором примут бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер из Австралии и чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев. Их бой будет соглавным событием спортивного мероприятия.

Чимаев и Уиттакер выйдут в октагон ориентировочно в 22:30 мск. Точное время будет зависеть от того, как станут складываться ранее запланированные в карде соревнований поединки.

В общей сложности на счету Хамзата 13 побед в 13 поединках. В активе Роберта 26 побед при семи поражениях.

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