Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть трансляцию

Уже завтра, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт номерной турнир UFC 308, участие в котором примут бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер из Австралии и чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев. Их бой будет соглавным событием спортивного мероприятия.

Чимаев и Уиттакер выйдут в октагон ориентировочно в 22:30 мск. Точное время будет зависеть от того, как станут складываться ранее запланированные в карде соревнований поединки.

В общей сложности на счету Хамзата 13 побед в 13 поединках. В активе Роберта 26 побед при семи поражениях.

ОАЭ – земля Чимаева. В Абу-Даби Борз безупречен: