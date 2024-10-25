Источник: чемпион UFC Перейра снимется в главной роли в голливудском фильме

37-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе и действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе, Алекс Перейра примет участие в съёмках голливудского блокбастера «Натиск» компании A24 вместе с актрисой Адриэй Архоной.

«Перейра сыграет главную роль в голливудском боевике «Натиск». Режиссёр проекта Адам Вингард снял картину «Годзилла и Конг: Новая империя» и будет работать со сценаристом Саймоном Барреттом. Многие детали «Натиска» хранятся в секрете, но источники описывают его как гонзо-триллер ужасов. Говорят, что масштабы больше соответствуют ранним фильмам Вингарда, которые были оригинальными творениями, прежде чем он ушел и снял высокобюджетные зрелищные хиты.

Перейра исполнит роль персонажа по имени Мясник и привнесёт в эту роль свой набор навыков, включая удушающие удары анаконды и удары ногами с разворота", — сообщило издание Hollywood Reporter.