Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев отвели на вопрос по поводу любимого спортсмена в ММА. По словам Хамзата, им является чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс.

«Джон Джонс. Полагаю, он победит Стипе Миочича. Когда кто-то выходит в октагон против Джона Джонса, то уже испытывает страх. Конечно, с возрастом риск проиграть только увеличивается. Надеюсь, Джонс завершит карьеру после победы в бою со Стипе. Джон — легенда. Он дрался с настоящими монстрами. Не думаю, что кто-то может похвастаться таким же послужным списком, как у него», — сказал Чимаев на канале Eye AM Podcast в YouTube.

ОАЭ – земля Чимаева. В Абу-Даби Борз безупречен: