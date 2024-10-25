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«В октагоне его все боятся». Хамзат Чимаев назвал любимого бойца ММА

«В октагоне его все боятся». Хамзат Чимаев назвал любимого бойца ММА
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев отвели на вопрос по поводу любимого спортсмена в ММА. По словам Хамзата, им является чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс.

«Джон Джонс. Полагаю, он победит Стипе Миочича. Когда кто-то выходит в октагон против Джона Джонса, то уже испытывает страх. Конечно, с возрастом риск проиграть только увеличивается. Надеюсь, Джонс завершит карьеру после победы в бою со Стипе. Джон — легенда. Он дрался с настоящими монстрами. Не думаю, что кто-то может похвастаться таким же послужным списком, как у него», — сказал Чимаев на канале Eye AM Podcast в YouTube.

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