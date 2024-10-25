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Александр Усик ответил, задумывается ли о завершении карьеры

Александр Усик ответил, задумывается ли о завершении карьеры
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Украинский спортсмен, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик ответил на вопрос, задумывается ли он о завершении профессиональной карьеры.

«Почему я до сих пор выхожу на ринг? Потому что это то, что мне нравится делать. Это просто моя жизнь. Послушайте, все мои достижения, которых я добился, — олимпийский чемпион, двукратный абсолютный чемпион мира — это не ещё не конец моей карьеры. Могу даже предположить, что это только начало моей боксёрской карьеры», — сказал Усик на канале BoxingKingMedia.

Александр Усик проведёт реванш против Тайсона Фьюри 21 декабря. В первом совместном бою украинец одержал победу раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри
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