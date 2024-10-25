Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев: семья желает, чтобы я завершил карьеру в ММА

Хамзат Чимаев: семья желает, чтобы я завершил карьеру в ММА
Комментарии

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев признался, что его семья регулярно его просит завершить карьеру.

«Моя семья, моя мама желают, чтобы я завершил карьеру. Они говорят: «Когда ты закончишь? У нас уже есть достаточно. Хватит». С самого начала маме это не нравилось. Смотрит ли она мои бои? Когда как», — сказал Чимаев на YouTube-канале Eye AM Podcast.

Напомним, в субботу, 26 октября, Чимаев сразится с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Поединок состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и будет соглавным событием спортивного мероприятия.

Материалы по теме
«В октагоне его все боятся». Хамзат Чимаев назвал любимого бойца ММА

ОАЭ — земля Чимаева. В Абу-Даби Борз безупречен:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android