Хамзат Чимаев: семья желает, чтобы я завершил карьеру в ММА

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев признался, что его семья регулярно его просит завершить карьеру.

«Моя семья, моя мама желают, чтобы я завершил карьеру. Они говорят: «Когда ты закончишь? У нас уже есть достаточно. Хватит». С самого начала маме это не нравилось. Смотрит ли она мои бои? Когда как», — сказал Чимаев на YouTube-канале Eye AM Podcast.

Напомним, в субботу, 26 октября, Чимаев сразится с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Поединок состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и будет соглавным событием спортивного мероприятия.

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