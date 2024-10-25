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Источник: бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча могут отложить

Источник: бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча могут отложить
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Поединок между чемпионом WBA в лёгком весе американцем Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Ламонтом Роучем, который запланирован на 14 декабря, может быть отложен. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль, сославшийся сразу на три источника.

В общей сложности на счету Дэвиса в данный момент 30 поединков, в каждом из которых он одержал победы. Спортсмену 29 лет.

Роучу также 29 лет. Ламонт дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и в ноябре 2019-го впервые сразился за мировой титул, уступив единогласным решением соотечественнику Джамелу Эррингу. В его активе 25 побед, одно поражение и одна ничья.

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