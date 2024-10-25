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Звезда WWE обратился к легендарному рестлеру Джону Сине по поводу введения в Зал славы

Звезда WWE обратился к легендарному рестлеру Джону Сине по поводу введения в Зал славы
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44-летний звёздный рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Рэнди Ортон обратился к легендарному Джону Сине в случае своего возможного введения в Зал славы.

«Джон, пожалуйста, выкрой немного времени в своём плотном графике и будь рядом на моей церемонии в Зале славы, когда бы и где бы она ни была», — обратился Ортон в социальных сетях к Сине.

«Даже если бы я был на Марсе, я бы позаботился о том, чтобы быть там ради этого, мой друг», — ответил Джон позже.

Ортон и Сина являются друзьями в реальной жизни и провели серию качественных поединков с хорошим сюжетом в первом десятилетии XXI века.

Сина проводит Ортону коронный приём

Сина проводит Ортону коронный приём

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Ранее звезда WWE СМ Панк назвал Ортона возможным последним противником в прощальном туре Джона Сины.

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