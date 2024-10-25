Перейра поделился прогнозом на бой Анкалаева и Ракича на UFC 308

Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Алекс Перейра поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Австрии Александаром Ракичем. Спортсмены сразятся 26 октября на турнире UFC 308. Победитель их боя имеет шансы сразиться с Перейрой за титул. По словам бразильца, он склоняется к победе Ракича.

«Я бы хотел, чтобы победил Анкалаев и ещё немного подождал, но всё-таки не могу представить, чтобы он одолел Ракича», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в преддверии поединка Анкалаев показал на весах 92,53 кг, а вес Ракича составил 93,44 кг.

Магомед Анкалаев поборолся с Даниэлем Кормье в отеле: