Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Японская звезда AEW появится в популярном российском реслинг-промоушене НФР

Японская звезда AEW появится в популярном российском реслинг-промоушене НФР
Аудио-версия:
Комментарии

48-летняя японская профессиональная спортсменка, выступающая в промоушене All Elite Wrestling (AEW), Эми Сакура совершит своё появление на крупном празднике «Реслиада», проводимого российской Независимой федерацией реслинга (НФР), о чём сообщила пресс-служба НФР.

Первая «Реслиада» была проведена в 2005 году. На «Реслиаде-2012» в главном событии Иван Марков «Локомотив» победил Эль Дженерико (Сэми Зейн в WWE). «Реслиада-2024» пройдёт 16 ноября 2024 года в Москве на УСК «Крылья Советов». НФР была основана в 2002 году и является первым и старейшим промоушеном в России.

Фото: Пресс-служба AEW

Сакура начала свою карьеру в Международной ассоциации реслинга Японии в августе 1995 года. Эми работала в нескольких промоушенах по всей Японии, выиграв множество титулов, прежде чем в начале 2006 года основала свой собственный промоушен Ice Ribbon. Сакура не только боролась за промоушен, но и единолично отвечала за подготовку борцов для промоушена, где она впоследствии стала двукратной чемпионкой ICE×60 и пятикратной международной командной чемпионкой с лентой. С 2019 года выступает в AEW, а с 2023 года совершает свои появления в Ring Of Honor (ROH).

Фото: Пресс-служба AEW

Материалы по теме
Звезда WWE обратился к легендарному рестлеру Джону Сине по поводу введения в Зал славы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android