Японская звезда AEW появится в популярном российском реслинг-промоушене НФР

48-летняя японская профессиональная спортсменка, выступающая в промоушене All Elite Wrestling (AEW), Эми Сакура совершит своё появление на крупном празднике «Реслиада», проводимого российской Независимой федерацией реслинга (НФР), о чём сообщила пресс-служба НФР.

Первая «Реслиада» была проведена в 2005 году. На «Реслиаде-2012» в главном событии Иван Марков «Локомотив» победил Эль Дженерико (Сэми Зейн в WWE). «Реслиада-2024» пройдёт 16 ноября 2024 года в Москве на УСК «Крылья Советов». НФР была основана в 2002 году и является первым и старейшим промоушеном в России.

Фото: Пресс-служба AEW

Сакура начала свою карьеру в Международной ассоциации реслинга Японии в августе 1995 года. Эми работала в нескольких промоушенах по всей Японии, выиграв множество титулов, прежде чем в начале 2006 года основала свой собственный промоушен Ice Ribbon. Сакура не только боролась за промоушен, но и единолично отвечала за подготовку борцов для промоушена, где она впоследствии стала двукратной чемпионкой ICE×60 и пятикратной международной командной чемпионкой с лентой. С 2019 года выступает в AEW, а с 2023 года совершает свои появления в Ring Of Honor (ROH).

Фото: Пресс-служба AEW